Наркоман тримав свою колишню дівчину в підвалі

У Луганську порушено кримінальну справу щодо 28-річного наркомана, який узяв у заручниці свою колишню дівчину.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС у Луганській області, справу порушено за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадання людини).

Як з'ясували правоохоронці, чоловік, який перебуває на обліку в наркологічному диспансері, намагався повернути свою колишню кохану, помістивши її у підвал власного будинку і замкнувши двері на замок. Він відібрав у дівчини теплі речі і сумку, в якій лежали паспорт і мобільний телефон, таким чином, позбавивши її контакту із зовнішнім світом.

«Дівчині було дозволено лише виходити з підвалу в туалет під конвоєм молодика», - зазначається у повідомленні.

Через добу батькам вдалося самостійно її звільнити і відвезти додому. У свою чергу чоловік відправився в міліцію, де подав заяву на батьків своєї заручниці про те, що вони нібито погрожують йому вбивством. Після перевірки міліціонери з'ясували істинну картину того, що сталося, і затримали молодика.