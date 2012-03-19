Відкрився ще один пункт прийому візових анкет до Польщі
01:50, 19 березня 2012Суспільство
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На Житомирщині найбільше в Україні польське населення
У Житомирі відкрився пункт прийому візових анкет до Польщі.
Як передає кореспондент УНІАН, документи в ньому почнуть приймати з понеділка, 19 березня.
Як зазначалося на урочистостях, це вже сьомий пункт прийому віз до Польщі в Україні.
У Житомирській області проживає найбільша в Україні кількість поляків.
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