Відкрився ще один пункт прийому візових анкет до Польщі

У Житомирі відкрився пункт прийому візових анкет до Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, документи в ньому почнуть приймати з понеділка, 19 березня.

Як зазначалося на урочистостях, це вже сьомий пункт прийому віз до Польщі в Україні.

У Житомирській області проживає найбільша в Україні кількість поляків.