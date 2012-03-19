Відкрився ще один пункт прийому візових анкет до Польщі

01:50, 19 березня 2012
Суспільство
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На Житомирщині найбільше в Україні польське населення

У Житомирі відкрився пункт прийому візових анкет до Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, документи в ньому почнуть приймати з понеділка, 19 березня.

Як зазначалося на урочистостях, це вже сьомий пункт прийому віз до Польщі в Україні.

У Житомирській області проживає найбільша в Україні кількість поляків.

 

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