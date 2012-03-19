Митники зупинили 200 тисяч контрабандних китайських термометрів

Київські митники вилучили понад 200 тис. китайських медичних ртутних термометрів, які намагались завезти в Україну під виглядом німецьких, що мають державну реєстрацію в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської регіональної митниці, термометри загальною вартістю понад 550 тис. грн. надійшли з Китаю морським шляхом у контейнері.

За наданими митниці документами, відправником і продавцем було зазначено Китай, а країною виробництва – Німеччину. У свідоцтві про державну реєстрацію виробів медичного призначення також вказано німецьке підприємство у Берліні. За інформацією офіційного сайту Європарламенту, виготовлення і продаж неелектричних приладів з вмістом ртуті заборонені на території країн-членів ЄС ще з 2007 року. У базі даних зареєстрованих у Берліні фірм за вказаною адресою такої компанії не виявлено.

За фактом порушення митних правил складено протокол за ч. 1 ст. 352 Митного кодексу України, яка передбачає конфіскацію товару і штраф. Термометри вилучено на склад митниці, а їхню подальшу долю вирішуватиме суд.