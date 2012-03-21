Голова Нацбанку: платити за газ рублями - навіть краще

Використання в розрахунках між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» російських рублів може забезпечити курсові переваги українській стороні.

Як повідомляється на сайті Національного банку України, про це заявив голова НБУ Сергій АРБУЗОВ під час зустрічі з головою Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Верховної Ради України Віталієм ХОМУТИННІКОМ.

У повідомленні зазначається, що в додатковій угоді до контракту на поставки російського газу між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» не зафіксовані пропорції сплати за поставлений газ російськими рублями і доларами США. Ця величина визначається з урахуванням інтересів НАК «Нафтогаз України», а також застосовується комбінований підхід до проведення розрахунків.

«Здійснення розрахунків за газ відбуватиметься виходячи з економічної доцільності, з урахуванням курсових коливань у момент здійснення відповідного платежу і обсягів пропозиції на валютному ринку України. Оскільки рубль - більш волатильна валюта, то при зниженні його курсу щодо долара США і гривні, українська сторона одержуватиме курсовий виграш», - зазначив С.АРБУЗОВ.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2008 року "Газпром" заявив про плани з 2009 року в розрахунках з деякими своїми контрагентами перейти на рублі. В Україні питання про можливість взаємних розрахунків з Росією в рублях при торговельно-економічній співпраці розглядається з 2010 року.

26 жовтня 2011 року в Москві під час зустрічі С.АРБУЗОВА з в.о. міністра фінансів РФ Антоном СИЛУАНОВИМ, керівництвом Центрального банку Росії і ВАТ «Газпром» була досягнута домовленість про оплату спожитого Україною газу в рублях.

Тоді НБУ заявляв, що планує і надалі проводити роботу з валютної диверсифікації в розрахунках з основними торговими партнерами України, як країнами - членами Європейського Союзу, так і Росією, Китаєм та іншими.

У грудні «Нафтогаз» вперше частково розплатився з «Газпромом» у рублях за газ, поставлений в листопаді.