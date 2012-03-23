Кабмін затвердив три категорії ризику митних брокерів

Кабінет міністрів України затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності митного брокера і визначається періодичність планових перевірок.

Це передбачено урядовою постановою № 219 від 21 березня 2012 року, текст якого розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Згідно із затвердженими критеріями, підприємства, незалежно від форми власності, відносяться до однієї з трьох категорій залежно від ступеня ризику: високого, середнього або низького.

До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать митні брокери: які не підтвердили факт наявності договору страхування діяльності; на яких накладено штраф (більший за мінімальний) за порушення митних правил; термін здійснення діяльності яких не перевищує одного року, протягом якого митними органами оформлено менше 100 митних декларацій, поданих цими митними брокерами; у яких протягом одного календарного року два або більше разів змінився керівник та/або головний бухгалтер тощо.

До суб'єктів з середнім ступенем ризику належать митні брокери: на яких накладено штраф за порушення митних правил, розмір якого дорівнює мінімальному розміру; термін здійснення діяльності яких не перевищує двох років, протягом яких митними органами оформлено менш як 200 митних декларацій, поданих цими митними брокерами.

До суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику належить решта митних брокерів.

Планові заходи держнагляду (контролю) за діяльністю митних брокерів здійснюються з такою періодичністю: з високим ступенем ризику - не частіше за однин разу на рік; з середньою - не частіші за один раз на три роки; з незначною - не частіше за один раз на п'ять років.