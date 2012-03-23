Арештовані підозрювані у справі дівчини, загризеної собаками

У Сімферополі суд заарештував двох юнаків, підозрюваних у справі про загибель 26-річної дівчини.

«Київський райсуд Сімферополя вибрав запобіжний захід у вигляді арешту. Таке рішення ухвалено сьогодні», - повідомила керівник прес-служби головного управління МВС України в Криму Ольга КОНДРАШОВА кореспондентові УНІАН по телефону.

Хлопців заарештовано на час слідства.

Як повідомляв УНІАН, у дачному масиві Кам'янка поблизу Сімферополя вранці 15 березня знайшли дівчину з численними ранами від укусів собак.

Перед смертю вона бачилася з двома хлопцями. Знайомі випили, а потім нібито залишили подругу на зупинці. 17-річного і 18-річного хлопців було затримано.

Порушено дві кримінальні справи - за статтями «залишення в небезпеці» і «зґвалтування групою осіб».