Арештовані підозрювані у справі дівчини, загризеної собаками
Порушено дві кримінальні справи - за статтями «Залишення в небезпеці» і «Зґвалтування групою осіб»
У Сімферополі суд заарештував двох юнаків, підозрюваних у справі про загибель 26-річної дівчини.
«Київський райсуд Сімферополя вибрав запобіжний захід у вигляді арешту. Таке рішення ухвалено сьогодні», - повідомила керівник прес-служби головного управління МВС України в Криму Ольга КОНДРАШОВА кореспондентові УНІАН по телефону.
Хлопців заарештовано на час слідства.
Як повідомляв УНІАН, у дачному масиві Кам'янка поблизу Сімферополя вранці 15 березня знайшли дівчину з численними ранами від укусів собак.
Перед смертю вона бачилася з двома хлопцями. Знайомі випили, а потім нібито залишили подругу на зупинці. 17-річного і 18-річного хлопців було затримано.
Порушено дві кримінальні справи - за статтями «залишення в небезпеці» і «зґвалтування групою осіб».