На Волині планують створити Східноєвропейський університет

У Луцьку презентовано концепцію Східноєвропейського університету, який планується створити на базі Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної державної адміністрації.

Як зазначив у своєму виступі заступник голови ОДА Олександр КУРИЛЮК, уже кілька років як в Україні назріла необхідність створення вищого навчального закладу нового, європейського типу. Крім того, з року в рік збільшується кількість абітурієнтів, які мають намір здобувати вищу освіту за кордоном. Такий університет зацікавить молодь з різних країн перспективою здобуття європейської освіти майбутнього, безпосереднього досвіду та участі в процесі інтеграції Європи, переконаний О.КУРИЛЮК.

Він також зазначив, що місце створення університету в прикордонній Волинській області вигідне як з геополітичної, так і з геоекономічної точки зору. Економічним складником обґрунтування створення Східноєвропейського університету є те, що Волинь - активний учасник євроінтеграційних процесів, адже в географічній структурі зовнішніх економічних зв’язків партнерами області є 26 країн із двадцяти семи членів ЄС, на які припадає 70% у сукупному зовнішньоторговельному обороті області, відзначив О.КУРИЛЮК.

Презентовану концепцію міжнародного університету буде представлено на розгляд Міністерства освіти і науки України та уряду, поінформували в ОДА.