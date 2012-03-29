У Славуті чоловіка підозрюють у зґвалтуванні півторарічної дитини

У Славуті, що на Хмельниччині, правоохоронці підозрюють 35-річного чоловіка у зґвалтуванні півторарічної дитини.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила співробітниця відділу зв’язків з громадськістю УМВС в області Інна Глега.

За її словами, свідком резонансного випадку стала 31-річна матір маленької дівчинки. Вона повернулася уночі з розважального закладу і виявила, що її дитина вся у синцях і має характерні тілесні ушкодження, а п’яний співмешканець спить поруч.

“Дитину госпіталізовано до лікарні, а підозрюваного чоловіка у скоєнні цього жахливого злочину затримано. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Оскільки ще немає усіх необхідних висновків судово-медичної експертизи, які могли б дати уявлення про ступінь тяжкості отриманих дитиною травм, попередньо порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України - нанесення легких тілесних ушкоджень”, - сказала І.Глега.

Вона додала, що підозрюваний раніше уже мав проблеми із законом і провів 12 років за ґратами за вбивство та зґвалтування.