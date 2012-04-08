Суддя-колядник Зварич поїхав по етапу

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

«Його в Київському СІЗО вже немає. Його вивезли до колонії в п’ятницю», - повідомив співрозмовник агентства.

При цьому він зауважив, що осіб такого рангу, так само як і засуджених колишніх правоохоронців, як правило, етапують до Менської виправної колонії у Чернігівській області.

Як повідомляв УНІАН, кримінальна справа стосовно екс-судді І.Зварича була порушена в грудні 2008 року - він підозрювався в отриманні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. І.Зварич переховувався, але був затриманий у березні 2009 року.

20 вересня 2011 року Оболонський райсуд Києва виніс вирок у справі І.Зварича. Його засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабарів в особливо великих розмірах.

Днями Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу І.Зварича на вирок Оболонського райсуду столиці.