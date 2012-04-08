Новий тиждень почнеться мокрим снігом

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 9 квітня очікується погіршення погодних умов: в західних областях невеликий (вночі помірний) сніг, ожеледиця, температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла (на високогір'ї Карпат вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу); в північних, Вінницькій, Черкаській областях вночі сильні опади переважно у вигляді мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, вдень мокрий сніг та дощ, температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла; на решті території дощі, місцями грози температура вночі 6-11° тепла, вдень 12-17°. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

У Київській області завтра очікується погіршення погодних умов: вночі сильні опади переважно у вигляді мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, вдень мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8°.

У столиці також очікується погіршення погодних умов: вночі сильні опади переважно у вигляді мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, вдень мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.