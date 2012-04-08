Святкування Великодня полякам обходиться у 120 доларів

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними дослідження порталу dlahandlu.pl, кошик із 50 продуктів харчування, залежно від міста та типу магазину, коштував напередодні свята від близько 90 до 120 доларів.

За даними експертів, які порівняли ціни у усіх магазинах минулого та цього року, найбільше за цей час подорожчали яйця – більше ніж удвічі - до близько 2 доларів за 10 штук.

Від 10 до 20% подорожчали м’ясо і м’ясні вироби, мука та хлібобулочні вироби.

За даними дослідження компанії Provident, найбільше поляків - третина опитаних - планували витратити на свята від 100 до 160 доларів. 25% респондентів ланували видатки у розмірі від 30 до 100 доларів, 12% - від 160 до 220 доларів, 11% - понад 300 доларів, а 3% - менше 30 доларів.

За оцінками Польської організації торгівлі та доставки (POHіD), громадяни 38-мільйонної Польщі цього року витратили на Великодні свята від 3,5 до майже 3,9 млрд доларів.

Експерти організації зазначили, що поляки на Великдень витрачають майже удвічі менше, ніж на Різдвяні свята, коли масово дарують один одному подарунки.

Дев’ять із десяти поляків, згідно з опитуваннями, планують святкувати Великдень із близькими людьми.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні християни західного обряду відзначають Великдень.