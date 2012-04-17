«Укрзалізниця» пов'язує майбутнє електричок із діями місцевої влади

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), таку думку висловив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак.

«Саме область повинна формувати замовлення на перевезення і розробити ефективні механізми покриття витрат на перевезення. Без розробки такої моделі організації приміських перевезень стійке функціонування, а тим більше розвиток приміського сектора перевезень, стане неможливим», - сказав він.

В.Козак також повідомив, що за дорученням Президента Віктора Януковича «Укрзалізниця» спільно з Київською міськдержадміністрацією, Київською облдержадміністрацією і Міністерством інфраструктури почала роботу зі створення бізнес-моделі пілотного проекту першої приміської залізничної компанії, що має бути завершена до грудня 2012 року.

За словами В.Козака, «Укрзалізниця» неодноразово зверталася до облдержадміністрації з пропозиціями щодо спільної організації приміських перевезень, зокрема, шляхом надання замовлень на перевезення, а також створення спеціалізованих приміських компаній і виділення коштів на придбання рухомого складу, проте на сьогодні не досягла згоди в цьому питанні.

Він також відзначив, що формувати логістику транспортного сполучення в регіонах потрібно шляхом активної співпраці керівництва областей, залізниці та інших видів транспорту.

«Ми звертаємося до місцевих влад із закликом розробити оптимальну схему організації регіонального транспортного повідомлення. Залізниці спільно з місцевими владами повинні визначитися на місцях, до якого ключового пункту і яким чином здійснюватиметься підвезення пасажирів. Це загальна європейська практика», - сказав В.Козак.

Довідка УНІАН. Приміський залізничний рух на залізницях України забезпечують близько 740 поїздів, зокрема, на Одеській залізниці - 47 пар поїздів, на Придніпровській - 128, на Львівській - 152, на Південній - 169, на Донецькій - 80, на Південно-Західній - 163 пари поїздів.

Спрацьованість рухомого складу на залізницях України досягла по електропоїздах 80,3%, дизель-поїздах - 93,1%. Понад нормативний термін служби експлуатується 57,3% електропоїздів постійного і змінного струмів, 88,7% дизель-поїздів.

За три місяці 2012 року залізниці надали послуг з перевезення пільгових категорій громадян в приміському сполученні на суму 57,2 млн. грн і одержали компенсації від облдержадміністрацій на суму 30,2 млн. грн або 52%. Заборгованість становить 27 млн. грн.