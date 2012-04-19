ЮНЕСКО згодна включити Почаївську лавру до списку світової спадщини

Про це йдеться у відповіді цієї міжнародної організації на звернення голови політради «Нашої України» Валентина Наливайченка щодо необхідності захисту Почаївської лаври.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі партії, Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО заявив про готовність провести процес надання номінації Почаївської лаври у список світової спадщини.

В.Наливайченко переконаний, що українська громадськість має розпочати тиск на уряд для включення Почаївської лаври у список світової спадщини. «Якщо цього не зробить нинішня влада, об’єднана опозиція, яка прийде у новий парламент, зробить усе необхідне, щоб Почаївською лаврою опікувалася міжнародна організація ЮНЕСКО. Лавра має бути національною святинею та зберігатися у світовій духовній скарбниці. Зробимо все для цього. Дії нинішнього режиму ведуть до втрати духовності та суперечать міжнародним цивілізованим підходам і стандартам», - зазначив В.Наливайченко.

***

Як повідомляв УНІАН, у січні 2012 року В.Наливайченко направив до ЮНЕСКО листа щодо унікальної пам’ятки світової культури – Почаївської лаври. У листі наголошувалося, що Лаврі загрожує як неконтрольоване користування будівлями, що може призвести до втрати історичної спадщини, так і можливе обмеження для тих, хто бажає відвідати пам’ятку, за конфесійною ознакою.

«У зв’язку із злочинною бездіяльністю державних органів прошу Вас терміново звернутися до Кабінету міністрів України щодо початку процедури включення Почаївської лаври до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», - наголошувалося у зверненні політика.

Крім того, у травні 2011 року відповідне звернення було направлене В.Наливайченком і щодо фундаментів Десятинної церкви у Києві.

Водночас, окрім готовності ЮНЕСКО, для початку процедури надання номінації Почаївської лаври у список світової спадщини український уряд повинен офіційно ініціювати цей процес.