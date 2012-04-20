Міліція накопала на «Доктора Пі» ще 11 епізодів

Про це УНІАН повідомив начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник.

«Ми вивчаємо його причетність ще до 11 злочинних епізодів. Якщо якийсь із них знайде підтвердження, він буде долучений до тієї кримінальної справи, яка проти нього порушена», - сказав В.Фаринник, зауваживши, що будь-яких додаткових кримінальних справ стосовно Андрія Слюсарчука МВС не порушувала.

Як повідомляв УНІАН, А.Слюсарчука звинувачують у підробці дипломів про закінчення ряду вищих навчальних закладів, зокрема й російського медичного університету.

Кілька років тому в ЗМІ з'явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.Слюсарчука, який відтворював по пам'яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми, вигравав шахові партії у комп'ютера, цитував напам'ять текст з будь-якої сторінки «Кобзаря» і проводив обчислення з числами астрономічного розміру. А.Слюсарчук також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

Він став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Експрес» з'ясувалося, що А.Слюсарчук - самозванець, у якого немає ні диплома медичного вишу, ні вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.

Стосовно А.Слюсарчука львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві та за підозрою у використанні підроблених документів.

Він утримується у Львівському СІЗО.