​​​​​​​У всіх регіонах частка тих, хто негативно ставиться до Сталіна, значно перевершує тих, хто ставиться до нього позитивно.

64% українців мають негативне ставлення до Сталіна, 5% - позитивне.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Ще навіть до Революції гідності меншість населення (23%) мала позитивне ставлення до Сталіна. Хоча водночас негативне ставлення ще не домінувало (37%). До 2021 року ситуація істотно не змінювалася, хоча загальний тренд був скоріше у сторону зниження частки тих, хто позитивно ставиться до Сталіна. Зараз же, після повномасштабного вторгнення, громадська думка населення кристалізувалася: тепер більшість українців – 64% – мають негативне ставлення до Сталіна і лише 5% – позитивне (ще 23% байдуже ставляться до нього)", - йдеться в опитуванні.

Крім цього, у всіх регіонах частка тих, хто негативно ставиться до Сталіна, значно переважає тих, хто ставиться до нього позитивно. У порівнянні з 2021 роком у всіх регіонах є значний ріст негативного ставлення до Сталіна (і зниження – позитивного). Торік на Півдні і Сході частка тих, хто мав позитивне і негативне ставлення, була практично однаковою. Зараз же домінує саме негативне ставлення.

Водночас є все ж таки регіональні особливості сприйняття. Якщо на Заході і в Центрі впевнена більшість негативно ставляться до Сталіна, то на Півдні - трохи більше половини (55%) (позитивно – лише 6%). На Сході ж негативне ставлення – 45% (ще 35% мають байдуже ставлення, а позитивне – 12%).

Хоча серед російськомовних жителів України ставлення до Сталіна дещо краще, але фактично серед усіх категорій переважає саме негативне (навіть серед російськомовних росіян 50% мають негативне ставлення і лише 21% – позитивне).

Серед усіх вікових категорій більшість негативно ставляться до Сталіна. Хоча серед українців 60+ років дещо більше тих, хто ставиться позитивно (8-9% проти 3-5% серед більш молодших респондентів), але навіть серед них більше 60% негативно ставляться до радянського диктатора.

Що відомо про опитування-довідка

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування 6-20 липня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Було опитано 2000 респондентів у віці 18 років і старше. Опитування проводилося з громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, які виїхали закордон після 24 лютого.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.