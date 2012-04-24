Між українськими церквами знову розгорілася війна за храми

Філарет запевняє, що випадків, коли храми переходять до Московського патріархату, стає все більше і більше. «У Рівненській області почали скликати населення і агітувати за перехід до Московського патріархату. В Одесі секретар прес-служби митрополита Володимира заявив, що треба Київський патріархат ліквідувати. Ми побудували храм в Макарові за гроші Київського патріархату. А вони переоформили цей храм на Московський», - розповів він, пише "Сегодня".

Схожа історія і в Яготині. Тут каменем спотикання став Троїцький собор. У 1800 роки його збудував гетьман Кирило Розумовський, в 1930-ті - зруйнували комуністи, в 1994 році взялася відновлювати держава, і 29 березня 2012 року так і не добудований собор перейшов на баланс місцевої влади. «Ми не тільки освячували це місце, а й давали гроші на відновлення храму, а тепер Московський патріархат хоче забрати його собі. І яготинська влада хотіла минулого тижня передати їм храм», - поскаржився Філарет.

Втім, в УПЦ МП запевняють, що все не так. «Ніхто нічого не збирався нам передавати. Собор відновлювали, як пам`ятник архітектури, як музей. Щоб там служити, наприклад, його треба перебудувати зсередини, - розповідає отець Рустик, благочинний Яготинського району. - Зараз до цього собору підбираються послідовники Філарета. 7 квітня, на Благовіщення, вони провели на території храму мітинг.

В УПЦ МП кажуть, що силою нікого до себе не тягнуть і до допомоги влади не вдаються. «Священики від Філарета йшли завжди, в тому числі за часів Ющенка. Тому що його церква вважається церквою тільки в Україні. Навіть багато депутатів, які публічно виступають за Філарета, тим не менш хреститися і вінчатися ходять до нас», - каже Василь Анісімов, прес-секретар УПЦ МП.