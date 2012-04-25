Столичні автозлодії найчастіше викрадають Тойоти та Міцубісі

У викрадачів, як і раніше, особливо популярні російські ВАЗи - 20 крадіжок, друге місце зайняли автомобілі марки - «Toyota» - 12 автомобілів, а на третьому місці опинилися - «Mitsubishi» і «Lexus» по 10 викрадень, пишуть «Коментарі»

Як повідомили у відділі зв'язків з громадськістю УДАІ Києва, найчастіше машини викрадали у вівторок, середу, четвер і суботу. Найбільше угонів скоєно на проспекті Героїв Сталінграда, а також на вулицях Лісківській, Княжий Затон, Л. Гавро та А. Ахматової.

«Як правило, машини вітчизняного виробництва злодії розбирають на запчастини, а потім розпродують їх. А іномарки бізнес-класу, зазвичай вивозять за кордон на замовлення, - каже начальник столичного управління ДАІ Анатолій Курінний. Для їх подальшого збуту злочинці використовують досить популярну схему: автомобіль, яким заволоділи, перетворюють в «двійника» іншого ТЗ. Для цього на нього наносять номери агрегатів реального транспортного засобу, також підробляють документи згідно з даними, які зафіксовані в техпаспорті на легальне авто».