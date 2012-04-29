На 15 років засуджено одного із злочинних лідерів 90-х
04:14, 29 квітня 2012Суспільство
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У Чернігівщині одного з лідерів банди, що діяла у 90-х роках у Прилуках, засудили до 15 років ув'язнення.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, Прилуцький міжрайонний суд виніс вирок чоловіку, який у 1995 році був активним членом банди у Прилуках та брав участь у розстрілі представників злочинної групи з Пирятина Полтавської області. Тоді було вбито четверо осіб.
Зловмисник 16 років переховувався від правосуддя, доки не був затриманий співробітниками міліції в одній із західних областей України.
Один із членів банди, який був затриманий раніше, вже відбув покарання і проходив у справі як свідок.
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