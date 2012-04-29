На 15 років засуджено одного із злочинних лідерів 90-х

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, Прилуцький міжрайонний суд виніс вирок чоловіку, який у 1995 році був активним членом банди у Прилуках та брав участь у розстрілі представників злочинної групи з Пирятина Полтавської області. Тоді було вбито четверо осіб.

Зловмисник 16 років переховувався від правосуддя, доки не був затриманий співробітниками міліції в одній із західних областей України.

Один із членів банди, який був затриманий раніше, вже відбув покарання і проходив у справі як свідок.