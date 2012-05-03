ЗМІ заявляють, що влада все більше порушує їхні права

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявили представники громадських журналістських організацій на прес-конференції з нагоди Всесвітнього дня свободи преси, у який взяли участь преставники Інституту масової інформації, ГО "Телекритика", Незалежної медіа-профспілки України та «Репортерів без кордонів».

Зокрема, за словами виконавчого директора Інституту масової інформації Вікторії Сюмар, «тенденції зі станом свободи слова такі, що ми знову повертаємося до протистояння преси і влади. Тому що ті порушення, які ми фіксуємо, найбільше стосуються представників органів влади або тих людей, які утримуються із держбюджету».

За її словами, ті люди, які мали б забезпечувати права журналістів, дуже часто є головними порушниками їхніх прав. «Йдеться про працівників міліції, силових структур, УДО. Вони забороняють знімати кортежі чиновників, не пускають на територію відкритих зон, приміром заповідних, чинять перешкоди у ході висвітлення резонансних судових процесів, а також акцій протестів. Випадків побиття стало надзвичайно багато. Ми змушені говорити про те, що журналістам потрібен фізичний захист», - зазначила В.Сюмар, додавши, що громадські організації ведуть переговори з МВС про те, у який спосіб можна найкраще захистити журналістів.

За даними моніторингу, який проводив ІМІ, впродовж останнього року зафіксовано два випадки арешту і затримання журналістів, 23 випадки з категорії "побиття, напади та залякування", 37 випадків у категорії "перешкоджання у виконанні пофесійних обов'язків та цензура", 32 випадки у категорії "економічний, політичний та непрямий тиск".

Водночас, як наголосила В.Сюмар, дуже мало прецедентів притягнення до відповідальності за порушення 171-ї статті Кримінального кодексу України (про перешкоджання професійній діяльності журналістів).

На думку В.Сюмар, не додає оптимізму також той факт, що журналісти стали більше боятися повідомляти про політичний та економічний тиск і цензуру, оскільки ті, хто заявляв про цензуру у 2010 році, були звільнені з роботи.

«Це страх. Вони втрачають роботу. Ті журналісти, які відкрито заявили про тиск і які потім увійшли до руху "Стоп - цензурі!", зараз мають змогу працювати або в Інтернеті, або на єдиному опозиційному телеканалі ТВі», - зауважила вона.

В.Сюмар також назвала ще один тренд сьогоднішнього медіа-життя - монополізацію ЗМІ.

На думку представників журналістських організацій, за умов монополізації ЗМІ весь медіа-ринок є підпорядкованим лише кільком власникам, які нав’язують власну інформаціїну та комерційну політику.