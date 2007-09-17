Семенюк заявляє про зрив приватизації через вибори

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК заявляє про зрив виконання плану надходжень від приватизації у 2007 році через проведення дострокових виборів до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК на прес-конференції у Вінниці.

"Який би об’єкт не виставлявся - все іде шкереберть, тому що від потенційних інвесторів надходять лише листи з повідомленням - тільки після виборів", - заявила вона.

Водночас, зазначила В.СЕМЕНЮК, що за 8 місяців поточного року ФДМУ виконав річний план надходжень від оренди державного майна, а також дивідендів від прибутку підприємств з державною формою власності.