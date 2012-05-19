Сьогодні можна провести безкоштовну ніч в київських музеях

З 20.00 до 23.00 вхід в столичні музеї буде вільним, пише Українська правда.Київ.

Цього року девіз акції "Ніч у музеї" - "Музеї у мінливому світі. Нові виклики, нове натхнення".

У програмі візьмуть участь Національний художній музей України, Музей сучасного образотворчого мистецтва, Національний музей Тараса Шевченка, Київський літературно-меморіальний музей ім. Максима Рильського (вхід з 13.00 до 22.00) та інші.

Вперше акція "Ніч у музеї" пройшла у 1997 році у Берліні. У 2001 році в ній брали участь 39 країн Європи та Америки.

Цього року в традиційній музейної ночі візьмуть участь три тисячі музейних закладів з сорока європейських країн. "Ніч у музеї" пройде під егідою ЮНЕСКО, Ради Європи та Міжнародної ради музеїв (ICOM).