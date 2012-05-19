Сьогодні можна провести безкоштовну ніч в київських музеях
У ніч з 19 на 20 травня в Києві відбудеться традиційна міжнародна акція «Ніч у музеї».
З 20.00 до 23.00 вхід в столичні музеї буде вільним, пише Українська правда.Київ.
Цього року девіз акції "Ніч у музеї" - "Музеї у мінливому світі. Нові виклики, нове натхнення".
У програмі візьмуть участь Національний художній музей України, Музей сучасного образотворчого мистецтва, Національний музей Тараса Шевченка, Київський літературно-меморіальний музей ім. Максима Рильського (вхід з 13.00 до 22.00) та інші.
Вперше акція "Ніч у музеї" пройшла у 1997 році у Берліні. У 2001 році в ній брали участь 39 країн Європи та Америки.
Цього року в традиційній музейної ночі візьмуть участь три тисячі музейних закладів з сорока європейських країн. "Ніч у музеї" пройде під егідою ЮНЕСКО, Ради Європи та Міжнародної ради музеїв (ICOM).