Президент підписав Указ про відзначення Дня партизанської слави
... 22 вересня
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про відзначення Дня партизанської слави”. Текст Указу від 18 вересня 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як зазначається в документі, “з метою вшанування пам`яті синів і дочок України, які боролися за свободу народу у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років у лавах підпільно-партизанського руху, їх подвигу та жертовності, виховання у молодого покоління шанобливого ставлення до ветеранів війни”, В.ЮЩЕНКО доручив Кабінету Міністрів України розробити і затвердити план заходів з відзначення 22 вересня 2007 року Дня партизанської слави, передбачивши, зокрема, проведення в цей день урочистої церемонії покладання вінків до могили Невідомого солдата в місті Києві.
А також вжити заходів щодо: завершення у 2008 році реконструкції Парку партизанської слави в місті Києві; встановлення до 1 січня 2008 року на кордонах Вінницької, Житомирської, Київської, Одеської, Рівненської, Сумської та Чернігівської областей пам`ятних знаків «Область партизанської слави»; відкриття до 9 травня 2008 року музею партизанської слави в місті Києві; опрацювати питання щодо організації туристичних маршрутів «Місця партизанської слави»; сприяти виданню мемуарної та документальної літератури з історії підпільно-партизанського руху в Україні у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям доручено забезпечити проведення урочистих та меморіальних заходів з нагоди відзначення 22 вересня 2007 року Дня партизанської слави, зокрема покладання вінків і квітів до пам`ятників полеглим воїнам, зборів громадськості, зустрічей керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з ветеранами війни, організувати проведення в загальноосвітніх та інших навчальних закладах уроків історії та мужності за участю ветеранів війни; вживати заходів щодо поліпшення соціально-побутового та медичного обслуговування колишніх партизанів і підпільників, вдів загиблих, провести необхідну роботу з вивчення їх повсякденних потреб, вишукати можливості надання ветеранам підпільно-партизанського руху адресної матеріальної допомоги та вручення їм пам`ятних подарунків; забезпечити проведення у публічних бібліотеках відповідних тематичних виставок, лекцій з історії підпільно-партизанського руху, поповнення та демонстрацію музейних експозицій.
Державний комітет архівів України має сприяти проведенню виставок архівних матеріалів, пов`язаних з діяльністю партизанських загонів і з`єднань та підпільних організацій, які діяли на окупованій території України, а Державний комітет телебачення та радіомовлення України - забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів з відзначення 22 вересня 2007 року Дня партизанської слави, організувати показ тематичних художніх та документальних фільмів.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.