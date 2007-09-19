Найбільше підземне джерело питної води на Дніпропетровщині під загрозою

00:20, 19 вересня 2007
Суспільство
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Екологи звертаються до "Павлоградвугілля"

Всеукраїнська екологічна ліга закликає керівництво ВАТ "Павлоградвугілля" припинити бездумне використання найбільшого підземного родовища прісної води в Дніпропетровській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам Кременчука повідомила перший заступник громадської організації "Всеукраїнська екологічна ліга" Тетяна ТИМОЧКО.

"Після приватизації об`єднання "Павлоградвугілля" розконсервовано унікальне підземне джерело води, яке не чіпали навіть під час аварії на Чорнобилі. Йдеться про 69 свердловин із прісною водою, яку сьогодні підприємство використовує для технічних потреб", - заявила Т.ТИМОЧКО.

За її словами, Всеукраїнська екологічна ліга підготувала спеціальний проект рішення Ради національної безпеки та оборони про заборону використання цього родовища.

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