У Ялті пройде Міжнародний фестиваль поезії «Синані-фест-2007»

22-23 вересня в Ялті (Крим) вперше пройде Міжнародний фестиваль поезії «Синані-фест-2007».

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті «Синані-фест-2007», фестиваль об`єднує всіх тих, кому не байдуже культурне минуле Ялти і її літературне майбутнє.

Зі всіх фестивалів, які бачила Ялта, «Синані-фест-2007», за твердженням його організаторів, «найнекомерційніший, оскільки пов`язаний з літературною, музичною і художньою творчістю».

Мета міжнародного фестивалю поезії - відродження традицій меценатства і заступництва різним мистецтвам і його діячам. «Традиція фестивалю відображена в його назві і була закладена відомим ялтинським меценатом і другом відомих літераторів кінця XIX століття Ісааком Синані, якого Антон Чехов називав "справжнім ялтинцем"», - розповіли в оргкомітеті.

Фестиваль поезії «Синані-фест-2007» організований альтернативним літературним співтовариством «Водолазовы Братья и Сестры» і проводиться під патронатом мера Ялти Сергія БРАЙКО і "регіоналів".