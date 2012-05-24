Депутати подарували СІЗО книжки та шприци

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України з посиланням на депутатів Верховної Ради Криму , які відвідали Сімферопольське СІЗО.

За словами депутатів, ці кошти були виділені на останній сесії парламенту Криму в рамках програми забезпечення суспільної безпеки.

Як зазначили в пенітенціарній службі, у ході відвідування СІЗО кримські депутати разом із начальником управління ДПтС України в АР Крим та Севастополі Олегом Гарчу оглянули спортивний зал, молитовну кімнату, учбовий клас, бібліотеку, харчовий і медичний блоки.

Також депутати ВР Криму передали книги для бібліотеки в СІЗО, зазначивши, що намагалися підібрати такі жанри, щоб задовольнити найрізнобічніші запити, водночас пообіцявши, що наступного разу вони проведуть анкетування, щоб з'ясувати попит на книги.

Крім того, в медсанчастину СІЗО кримські депутати привезли медикаменти - препарати протизапального лікування нестероїдного типу, рукавички, шприци.

«Сьогодні я можу з радістю сказати, що для Сімферопольського слідчого ізолятору виділені кошти у розмірі 1 млн грн. Думаю, цієї суми вистачить і на ремонт приміщень, і на вирішення деяких інших проблем», – зазначив В.Нахлупін.

У свою чергу О.Гарчу подякував депутатам за допомогу. "Нам багато чого потрібно. Спасибі за те, що є на сьогодні. Найголовніший подарунок - це те, що виділені кошти, ми сподіваємося отримати їх найближчим часом", - підкреслив він.