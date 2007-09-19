Навіщо голові ОДА інформація з космосу?

19-20 вересня Національне космічне агентство України проведе в Херсоні круглий стіл «Можливості сучасних ГІС/ДЗЗ-технологій у вирішенні проблем Херсонщини».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні інформації та зв`язків із громадськістю Херсонської облдержадміністрації, головна мета заходу: розглянути можливості й практичний досвід використання космічних знімків і сучасних геоінформаційних систем (ГІС) для вирішення проблем Херсонської області.

За інформацією заступника губернатора області Анатолія ОСІННЬОГО, перспективи використання таких технологій дуже широкі: від оцінки стану забруднення водойм області й оперативної оцінки наслідків надзвичайних ситуацій до оперативних оцінок стану агроресурсів і дистанційних методів вивчення надр регіону.

До числа організаторів круглого столу окрім НКАУ ввійшли також Херсонська ОДА, Державна служба геодезії, картографії та кадастру, Херсонський аграрний держуніверситет, Інститут телекомунікацій та глобального інформаційного поля, ДП «Херсонгеоінформ» та інші.