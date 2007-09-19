Тимошенко: в Україні почалася афера зі злиття всіх активів ПЕК в один концерн

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО стверджує, що в Україні “почалася широкомасштабна афера” зі злиття всіх активів паливно-енергетичного комплексу в один концерн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Чернігові.

«Внаслідок різних балансів, функцій та наслідків діяльності в паливно-енергетичному комплексі такого моноліту будемо мати нестабільну систему життя та існування», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що вже є потенційний господар цього концерну.

«До банкрутства починають доводити злиту в одну потужну компанію систему паливно-енергетичного життя країни. Потім все це буде так, як і з «Дніпроенерго», - наголосила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, Нікопольський феросплавний завод, який був Верховним судом повернутий державі, “зараз знову знаходиться у ПІНЧУКА та його співвласників”.

«Готується потужна емісія, яка доведе державний пакет до 10%, і вже нічого неможливо буде зробити», - сказала лідер БЮТ, додавши, що сьогодні виставлені на продаж і знаходять своїх господарів багато держаних підприємств.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила обурення новим зростанням вартості житлово-комунальних послуг та намірами «Укрзалізниці» підняти вартість пасажирських перевезень у 2-2,5 рази.

Лідер БЮТ зазначила, що ці новини є невтішними для нового уряду: «Я думаю, що 15 днів, які залишилися до виборів, можуть перетворитися для країни на повну вакханалію щодо розподілу ресурсів та фінансових потоків».

«Новий уряд буде мати величезні проблеми по поверненню всього цього хоча б на той стан, який був на початку 2007 року», - підсумувала Ю.ТИМОШЕНКО.