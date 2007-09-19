Дочка побачила покійну маму на політичних плакатах (фото)

У Луганську — скандал навколо передвиборних "бігбордів". У центрі міста з`явилися анонімки з написом «Пенсії??? Повірив? Обдурили». Яка саме партія або блок їх повісив — на самих плакатах не вказано (хоча можна припустити, що мета цієї реклами — налаштувати пенсіонерів проти політики уряду, який обіцяє піднімати пенсії). Але найцікавіше — старенька, яка на них зображена це Марія Іванівна Ушакова, яка померла ще в 2003 році, пише Сєгодня.

Обурена дочка жінки Галина Ефімова розповіла виданню, що ця фотографія її мами була зроблена поблизу будинку ще 7 років тому. "Колись давно я бачила цю її фотографію в одній з луганських газет. А зараз зображення моєї мами висять по всьому Луганську. Це ж блюзнірство, використовувати фото померлої людини в брудній політичній кампанії! Представляєте мій стан, коли я одного разу побачила свою маму, яка дивиться на мене з бігборда?" — каже Галина Михайлівна.

За словами жінки, вона оббила пороги офісів кількох політичних партій, але так і не змогла з`ясувати, хто замовник таємничих плакатів. «Мені не потрібні моральні компенсації. Я просто хочу, щоб ці бігборди зняли", — пояснює Галина Ефімова.

У рекламному агентстві «Вест-медіа», контакти якого розміщені під бігбордом, відмовляються називати замовника.

Юристконсульт Ольга Мицик розповіла "Сєгодня", що згідно українського законодавства про рекламу, згода родичів на використання зображення померлої людини як ілюстрації до реклами – є обов`язковою.