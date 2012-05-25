Іспанську співачку попросили не вигравати Євробачення

Про це пише сьогодні бельгійська газета Le Soir.

“Мені сказали: Будь-ласка, не вигравай!. Сьогодні не той момент для Іспанії та її телебачення, щоб вигравати. Якщо виграємо, буде неможливо, виходячи з вартості, організувати наступний конкурс. В Азербайджані є нафта, а у нас – ні”, - цитує видання розповідь іспанської учасниці “Євробачення”.

Бельгійське видання також зазначає, що, за іронією долі, Іспанія, яка говорить про неможливість організувати “Євробачення” через фінансові проблеми, разом з тим, претендує на проведення Олімпійських ігор 2020 року у Мадриді.

Разом з тим, як пише Le Soir, для країн Західної Європи бажання не вигравати “Євробачення” в останні роки стало звичайною справою, тоді як для східних країн перемога у “Євробаченні” дає можливість нагадати про себе і покращити власний імідж.

Іспанія автоматично потрапляє до фінальної частини конкурсу разом із Францією, Німеччиною, Італією та Великою британією, як найбільші донори Європейського союзу радіо і телебачення.