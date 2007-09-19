Ющенко має одне прохання до одеситів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить не відкривати в Одесі пам’ятники російським царям.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції В.ЮЩЕНКО підкреслив, що 22 вересня приїде в Одесу на відкриття відреставрованого Оперного театру.

«У мене тільки прохання - не відкривати пам’ятника Петру Першому чи там кому слідуючому. Давайте шанувати свою історію, давайте пам’ятати, що ми українці», - закликав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, рішення про встановлення в Одесі монумента російській імператриці Катерині II ухвалили депутати міськради, мотивуючи його тим, що з 1900 по 1920 рік в Одесі існував пам`ятник Катерині II, поки його не знесли більшовики. Тепер його вирішено іменувати пам`ятником „Засновникам Одеси”.

Депутат Одеської міськради Руслан ТАРПАН та представник фірми «Реставратор» Сергій ДАНИЛКО повідомили, що Катерининська площа Одеси, що реконструюється, і пам`ятник Катерині II, будуть відкриті в урочистій обстановці наприкінці жовтня.

Проти встановлення пам`ятника протестують представники більш як півмільйонного українського товариства Одеси, насамперед УНП, ПРП „Собор” „Просвіта”, асоціація козацьких товариств „Січ ” тощо.