РНБО придумала, як подолати демографічну кризу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо заходів із подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, відповідний Указ В.ЮЩЕНКО підписав сьогодні.

Контроль за виконанням Указу покладений на секретаря РНБОУ Івана ПЛЮЩА. Указ набуває чинності від дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада національної безпеки і оборони України своїм рішення затвердила заходи з подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України. Ухвалення рішення відбулось шляхом письмового голосування.

Згідно з рішенням РНБО, Кабінет Міністрів має до 1 грудня уточнити завдання, що випливають зі Стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року. Крім того, уряд, починаючи з 2008 року, має запровадити соціально-демографічну експертизу проектів програм економічного і соціального розвитку держави та регіонів; у шестимісячний строк здійснити інвентаризацію державних цільових програм соціального спрямування, проаналізувати стан їх виконання. Крім того, Кабмін повинен розробити та внести у шестимісячний строк на розгляд Верховної Ради шостого скликання проект Загальнодержавної програми розвитку трудового потенціалу. Уряд також повинен вжити до 1 липня 2008 року заходів щодо впорядкування оплати праці керівників суб`єктів господарювання державної та комунальної власності з метою недопущення значної диференціації оплати праці таких керівників порівняно з іншими працівниками, та здійснити ряд інших заходів.

При цьому Міністерству аграрної політики України, Міністерству праці та соціальної політики України доручено розробити у шестимісячний строк та внести в установленому порядку пропозиції щодо впровадження комплексу заходів стимулювання розвитку сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств, насамперед крупнотоварних. Крім того, ці міністерства мають розробити протягом 2008 року програму диверсифікації зайнятості сільського населення, розвитку соціальної інфраструктури на селі.

Водночас, на Міністерство закордонних справ України, Міністерство праці та соціальної політики, Міністерство внутрішніх справ покладене завдання підготувати та подати до 1 квітня 2008 року в установленому порядку пропозиції щодо приєднання України до багатосторонніх, укладення двосторонніх міжнародних договорів з питань трудової міграції; розробити до 1 липня 2008 року комплекс заходів щодо запровадження в установленому порядку диференційованого підходу в імміграційній політиці.

Крім того, Державний комітет статистики має опрацювати до кінця 2007 року питання щодо запровадження статистичного обліку (моніторингу) забезпеченості сфер економіки працівниками відповідних професій та кваліфікаційного рівня; розробити разом із Міністерством праці та соціальної політики України та іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади і науковими установами у шестимісячний строк методику визначення обсягів трудової імміграції з урахуванням соціально-економічних умов розвитку України.

При цьому Міністерство охорони здоров`я має розробити та внести до 1 квітня 2008 року в установленому порядку пропозиції щодо забезпечення протягом 2008-2010 років лікувально-профілактичних закладів необхідним медичним обладнанням для проведення загальної диспансеризації населення, в першу чергу, для виконання скринінг-програм та експрес-діагностики. Водночас Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту має розробити у тримісячний строк комплексні заходи щодо створення умов та заохочення населення України до здорового способу життя.

При цьому МВС, СБУ, МЗС, Мінпраці, ГПУ мають вжити невідкладних заходів щодо посилення контролю за діяльністю організацій - посередників у працевлаштуванні громадян України для роботи за кордоном та підвищення ефективності заходів з виявлення та припинення діяльності організацій, що працевлаштовують громадян України за кордоном із порушенням установленого порядку.

Кабінет Міністрів повинен щоквартально інформувати РНБОУ про хід виконання цього рішення. При цьому має бути створена Міжвідомча комісія з питань подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу.