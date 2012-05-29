Шахтобудівельники прийдуть по гроші до обладміністрації
Шахтобудівельники ПАТ «Трест Луганськшахтопроходка» сьогодні вранці мають намір провести мітинг біля будинку облдержадміністрації.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили члени оргкомітету.
Під стіни ОДА прийдуть ті шахтобудівельники, кому і після 72-денного страйку, що проводився з 20 квітня, і досягнутих в результаті угод, досі не виплатили борги по зарплаті.
Натомість учора на брифінгу начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Луганській області Ганна Мосіна повідомила, що в результаті спільних дій усіх зацікавлених структур і сторін колективного трудового спору (спір виник на підприємстві в травні минулого року) наприкінці квітня ПАТ «Трест Луганськшахтопроходка» одержало грошовий транш, який пішов на погашення в повному обсязі боргів із заробітної плати.
Усього двома траншами за період спору працівникам було погашено 5 млн 350 тис. грн.
24 квітня шахтобудівельники і гендиректор підприємства підписали угоду про розв’язання колективного трудового спору, в якій обумовили зобов'язання керівництва підприємства щодо подальшого погашення заборгованості по зарплаті звільненим працівникам.
«На сьогодні є технічні питання, але це вже питання до Міністерства енергетики і вугільної промисловості. Головне – вирішення проблеми зрушилося з мертвої точки і подальше її врегулювання, сподіваємося, – справа часу», – уточнила Г.Мосіна.
За словами шахтобудівельників, вищезгаданої суми вистачило на погашення боргів по зарплаті з нарахуваннями 110 працівникам тресту. Інші 2,5 млн грн тим, хто звільнився, зависли, додали шахтобудівельники.