Шахтобудівельники прийдуть по гроші до обладміністрації

Про це кореспонденту УНІАН повідомили члени оргкомітету.

Під стіни ОДА прийдуть ті шахтобудівельники, кому і після 72-денного страйку, що проводився з 20 квітня, і досягнутих в результаті угод, досі не виплатили борги по зарплаті.

Натомість учора на брифінгу начальник відділення Національної служби посередництва і примирення в Луганській області Ганна Мосіна повідомила, що в результаті спільних дій усіх зацікавлених структур і сторін колективного трудового спору (спір виник на підприємстві в травні минулого року) наприкінці квітня ПАТ «Трест Луганськшахтопроходка» одержало грошовий транш, який пішов на погашення в повному обсязі боргів із заробітної плати.

Усього двома траншами за період спору працівникам було погашено 5 млн 350 тис. грн.

24 квітня шахтобудівельники і гендиректор підприємства підписали угоду про розв’язання колективного трудового спору, в якій обумовили зобов'язання керівництва підприємства щодо подальшого погашення заборгованості по зарплаті звільненим працівникам.

«На сьогодні є технічні питання, але це вже питання до Міністерства енергетики і вугільної промисловості. Головне – вирішення проблеми зрушилося з мертвої точки і подальше її врегулювання, сподіваємося, – справа часу», – уточнила Г.Мосіна.

За словами шахтобудівельників, вищезгаданої суми вистачило на погашення боргів по зарплаті з нарахуваннями 110 працівникам тресту. Інші 2,5 млн грн тим, хто звільнився, зависли, додали шахтобудівельники.