Поблизу о.Родос зазнав аварії круїзний лайнер

За повідомленням Посольства України в Грецькій Республіці, 18 вересня ц.р. поблизу острова Родос зазнав технічної аварії круїзний лайнер „Dream” під Багамським прапором, на борту якого знаходилося 931 пасажир та 341 член екіпажу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, грецькими рятувальними службами з борту судна евакуйовано всіх пасажирів, серед яких були громадяни України, Болгарії, Єгипту, Канади, Ізраїлю, Румунії, Словаччини, США, Туреччини, РФ.

По завершенню евакуації пасажирів лайнера було відправлено авіарейсами до м.Хайфа (Ізраїль).

За даними Посольства, ніхто з пасажирів в результаті аварії не постраждав.