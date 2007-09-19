Суд заборонив ставити пам`ятник Петлюрі в Полтаві

Господарський суд Полтавської області задовольнив позов Полтавської міської ради про неправомірність дій Полтавської обласної державної адміністрації й зобов`язав чиновників ОДА звільнити земельну ділянку від пам`ятного каменю з написом про те, що тут має бути встановлений пам`ятник Симону Петлюрі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі міськради Полтави.

За даними прес-служби, Полтавська обласна державна адміністрація зобов’язана відновити благоустрій території, привести земельну ділянку до попереднього стану, який існував до закладання на ній пам’ятного каменю, і на користь Полтавської міської ради відшкодувати витрати, пов’язані зі сплатою судового збору. Дане рішення прийняте на підставі статті 19 Конституції України, яка передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також керуючись ст. 145 Конституції України, ст..12, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, ст.ст.6, 104, 105, 106 Кодексу про адміністративне судочинство України.

Як повідомляв УНІАН, пам`ятник С.Петлюрі у Полтаві планувалося відкрити 22 вересня. Спорудження пам’ятника ініціював голова Полтавської обласної державної адміністрації Валерій АСАДЧЕВ.

23 травня на місці майбутнього пам`ятника був закладений пам`ятний знак. Того ж дня 200 прихильників Партії регіонів і КПУ провели акцію протесту проти відкриття пам`ятного знака.

Міська рада Полтави оскаржила в Господарському суді Полтавської області рішення держадміністрації про встановлення пам`ятного знака під майбутній монумент С.Петлюрі. Суд для забезпечення позову 23 травня заборонив обладміністрації чинити будь-які дії щодо будівництва пам`ятних об`єктів, що стосуються увічнення пам`яті С.Петлюри на території Полтави.

2 липня Господарський суд Полтавської області визнав неправомірними дії Полтавської обласної державної адміністрації щодо встановлення в Полтаві пам`ятного знака С.Петлюрі.

Суд аргументував своє рішення тим, що облдержадміністрація не погодила з міською радою місце розташування пам`ятного знака.

Водночас, суд не задовольнив вимогу міськради про демонтаж встановленого пам`ятного знаку С.Петлюрі, але зобов`язав облдержадміністрацію утриматися від зведення пам`ятника до узгодження всіх дозвільних документів з Полтавською міською радою.

Головний отаман військ Української народної республіки, глава Директорії УНР, публіцист С.Петлюра народився в Полтаві в травні 1876 року.