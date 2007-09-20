Литвин про рай, відсотки, інтелект, традиції та Дніпровський каскад

Лідер імені свого блоку Володимир ЛИТВИН переконаний у необхідності розвитку Дніпровського каскаду.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Блоку Литвина, таку заяву він оприлюднив під час перебування в Запорізькій області.

«Через те, що в сьогоднішньої влади руки і голови не доходять до цієї проблеми, Україна втрачає свій потенціал. А це найкращі перспективи в Європі», – сказав В.ЛИТВИН.

На його думку, для розвитку Запоріжжя потрібна зважена, розумна економічна політика, а також гідне представництво області у вищих ешелонах влади, яке зараз є невідповідним до значущості цього регіону.

«Тут є поєднання інтелекту, промислового комплексу, давніх традицій та героїчної історії», – додав В.ЛИТВИН.

За його словами, якщо вірити офіційній статистиці, то в Запоріжжі не життя, а рай: зростання промислового виробництва вдвічі перевищує загальноукраїнське, не кажучи вже про агропромисловий комплекс. “Але потрібно працювати не на відсотки, а на вирішення конкретних завдань, збереження і розвиток існуючого потенціалу», – додав В.ЛИТВИН.

Довідка УНІАН. Дніпровський каскад складається з 6 гідроелектростанцій: Київської (м. Вишгород), Канівської (м. Канів), Кременчуцької (м. Кременчук), Дніпродзержинської (м. Дніпродзержинськ), Дніпровської (м. Запоріжжя), Каховської (м. Нова Каховка).

Найбільша з них - Дніпровська ГЕС потужністю 1500 МВт.