Семенюк пішла на лікарняний

З сьогоднішнього дня голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК перебуває на лікарняному.

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна.

У ФДМУ відмовились повідомити деталі, проте зазначили, що В.СЕМЕНЮК взяла лікарняний у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня на Криворізькому гірничо-збагачувальному комбінаті окислених руд планувалося підписання договору про створення спільного підприємства на його базі, яке одержить основні активи КГЗКОРу. Учасниками СП стануть Фонд державного майна, з одного боку, і ТОВ «Українська рудно-металургійна компанія», з іншої. Засновниками «Української рудно-металургійної компанії» є компанії «Смарт-груп» Вадима Новінського і «Металоінвест» Алішера Усманова. Підпис від ФДМУ мала поставити Валентина Семенюк.