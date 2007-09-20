Азаров наполягає, що він вміє рахувати

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ наполягає на обгрунтованості прогнозних макроекономічних показників на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на пленарному засіданні Верховної Ради 5-го скликання під час представлення законопроекту про державний бюджет України на 2008 рік.

М.АЗАРОВ спростував звинувачення Секретаріату Президента України в заниженні, зокрема, прогнозного показника ВВП на 2008 рік. Він нагадав, що, за прогнозами міжнародних фінансових організацій, таких як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, прогнозні оцінки за рівнем зростання ВВП значно нижчі за прогнозні показники уряду.

М.АЗАРОВ підкреслив, що прогноз ВВП наступного року робився із застосуванням методології відповідно до міжнародних стандартів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 19 вересня схвалив проект Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2008 рік. Як повідомив міністр економіки Анатолій КІНАХ, документ як закон буде розглянутий у Верховній Раді одночасно з проектом держбюджету.

Програма передбачає, що зростання ВВП наступного року буде на рівні не нижче 7,2%, промислового виробництва - 9%, зростання в сільському господарстві - 9,1%. Індекс споживчих цін (грудень до грудня минулого року) 106,8%, зростання реальної зарплати - на 17%, реальних доходів - 13-14%, зростання іноземних інвестицій - 5,5 млрд. доларів, рівень інфляції - 6,8%.

МВФ прогнозує зростання ВВП України за підсумками 2008 року на рівні 4,6%, інфляцію - на рівні 10%.