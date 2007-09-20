Семенюк підвела російських інвесторів

У зв`язку із хворобою голови Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК відмінено намічене на сьогодні підписання договору з інвестором Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (КГЗКОР, Долинське, Кіровоградська обл.) - російською компанією “Металоінвест”.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Відмінено також намічену на сьогодні поїздку В.СЕМЕНЮК на ВАТ «Arcelor Mittal Кривий Ріг», яка мала відбутися в рамках проведення перевірки виконання інвестзобов`язань покупцем меткомбінату.

Як повідомляв УНІАН, із сьогоднішнього дня, 20 вересня, В.СЕМЕНЮК перебуває на лікарняному. У ФДМУ відмовилися повідомити деталі, проте зазначили, що В.СЕМЕНЮК взяла лікарняний у зв`язку з погіршенням стану здоров`я.

Довідка УНІАН. У серпні 2006 року уряд вирішив створити на базі КГЗКОР спільне підприємство у формі акціонерного товариства з державною часткою в статутному фонді не менш як 50+1 акція.

Тоді ж пропозиція ТОВ “Смарт-груп” (Запоріжжя) і ЗАТ “Металоінвест” (РФ) як потенційних інвесторів завершення будівництва КГЗКОР була визнана найбільш оптимальною. Про свою зацікавленість в КГЗКОР заявляли Arcelor Mittal, «Сєвєрсталь», «Магнітогорський меткомбінат» (РФ) і Sinosteel (Китай).

ФДМУ 20 вересня планував підписати угоду з інвестором КГЗКОР - російською компанією «Металоінвест». Як повідомила 14 вересня В.СЕМЕНЮК, підписання договору мало відбутися за її особистою участю безпосередньо на самому підприємстві.