У Дніпропетровську намагаються стримати ціни

Тимчасово виконуючий обов’язки голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор БОНДАР своїм рішенням обмежив рівень торговельних надбавок на 13 найменувань основних продовольчих товарів, зокрема на хліб та хлібобулочні вироби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, рішення губернатора прийнято на основі попереднього розпорядження голови обладміністрації від 5 вересня 2005 року «Про реалізацію регулювання цін на деякі види продовольчих товарів» та з метою стабілізації цін на ринку.

Граничний рівень торгових надбавок у містах Дніпропетровської області становить 10%, у сільській місцевості – 15%.

15 вересня у роздрібній торговельній мережі обласного центру хліб подорожчав в середньому на 5%, або на 10-15 копійок. Хлібозаводи пов’язують це, в першу чергу, із зростанням цін на борошно та додаткову сировину. Ціна на соціальні сорти хліба не змінилася.

За даними прес-служби, ситуація на ринку хлібопродуктів на Дніпропетровщині залишається стабільною і контрольованою.