Семенюк вийшла на зв`язок

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК планує через кілька днів повернутися на роботу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду з посиланням на саму В.СЕМЕНЮК.

“Вона вийшла на зв`язок і повідомила, що вже почувається більш-менш нормально”, - заявили в прес-службі.

За інформацією прес-служби, В.СЕМЕНЮК була госпіталізована в клініку “Феофанія” у зв`язку із загостренням хронічної хвороби.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку з хворобою В.СЕМЕНЮК було відмінене заплановане на сьогодні підписання договору з інвестором Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд - російською компанією “Металоінвест”.

Відмінена також призначена на сьогодні поїздка В.СЕМЕНЮК на ВАТ «Arcelor Mittal Кривий Ріг», яка мала відбутися в рамках перевірки виконання інвестзобов`язань покупцем меткомбінату.