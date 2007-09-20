Ющенко змінив керівника боротьби за генетичну безпеку країни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ “Про деякі питання Міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України”

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з документом, головою Міжвідомчої комісії з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України Президент призначив директора Інституту біохімії імені О. В. Палладіна НАН України, академіка-секретаря відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології Національної академії наук України, академіка Національної академії наук України та академіка Академії медичних наук України Сергія КОМІСАРЕНКА, увільнивши від виконання цих обов`язків Ю.ПОЛЯЧЕНКА.

Цим документом затверджено новий персональний склад зазначеної Міжвідомчої комісії та внесено до указів Президента України такі зміни:

1) в Указі Президента України від 23 червня 2004 року № 672 «Про Міжвідомчу комісію з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України»: статтю 2 виключити; пункт 5 Положення про Міжвідомчу комісію з питань біологічної та генетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, затвердженого зазначеним Указом, викласти у такій редакції: «5. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря і членів Комісії.

Комісію очолює голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Персональний склад Комісії затверджує Президент України за поданням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.