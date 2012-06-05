Губернатор пропонує розділити Львівщину на 4 кластери

Як повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації, про це М.Костюк сказав на зустрічі з представниками ініціативної групи, до складу якої увійшли мешканці розташованих неподалік Грибовицього сміттєзвалища сіл.

М.Костюк вважає, що можна запропонувати депутатам Львівської обласної ради «перекинути» передбачені обласним фондом охорони навколишнього природного середовища кошти у сумі 28 млн грн на вирішення саме проблеми Грибовицького сміттєзвалища, а не розпорошувати їх на понад сотню різних об’єктів. Аналогічну процедуру можна провести і з «екологічними» коштами міського бюджету.

Також губернатор заявив, що рівень заполітизованості у вирішенні питання Грибовицького сміттєзвалища є настільки високим, що говорити з людьми надзвичайно важко.

«Проблему Грибовицького звалища слід вважати не лише проблемою Львова, а й проблемою області загалом. І вирішити цю проблему можна лише шляхом поділу регіону на чотири кластери», - зазначив М.Костюк.

За його словами, даною концепцією здійснено умовний поділ територій на чотири регіональні зони, кожна з яких охоплює територію радіусом до 70 км, де проживає понад 800 тис. мешканців, запропоновано сучасний кластерний підхід комплексної очистки, переробки та утилізації твердих побутових відходів за нерозривною схемою (зона дії одного оператора): збір – транспортування – сортування – переробка - утилізація – захоронення.

Логістичний підхід запропонованої схеми, переконаний голова Львівської ОДА, дасть можливість уникнути перехресних транспортних потоків всередині кластерної зони.

***

Як повідомляв УНІАН, мешканці Великих Грибович неодноразово перекривали рух транспорту на дорозі поблизу села, протестуючи проти байдужості влади до проблем селян, які живуть поруч зі львівським сміттєзвалищем.

Місцева та обласні влади вирішили закрити Грибовицьке сміттєзвалище і вже знайшли місце для будівництва нового полігону в м. Новий Розділ (за 60 км від Львова). Інвестора нового сміттєзвалища визначатимуть в першому кварталі 2013 року на конкурсі. Йому доведеться вкласти у новий полігон 40-45 млн євро. Роботи над новим сміттєзвалищем мають початися в другій половині 2013 року.

22 травня на виїзній сесії у с. Великі Грибовичі депутати Львівської міської ради прийняли звернення до Кабінету міністрів України з проханням виділити кошти на закриття та рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Довідка УНІАН. Грибовицьке сміттезвалище працює з 1956 року. Це сміттєзвалище входить до переліку 100 екологічно небезпечних об’єктів України.

У липні 2006 року сміттєзвалище мали офіційно закрити на підставі постанови Державної санепідеміологічної служби України.