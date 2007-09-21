З 1 жовтня документи для легалізації будуть готові протягом одного дня

Міністерство юстиції України скоротило термін поставляння апостилю - спеціального штампу, що легалізує закордоном офіційні документи, засвідчуючи справжність підпису особи під документом і автентичність відбитку печатки або штампа, яким скріплено відповідний документ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, за словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, з 1 жовтня 2007 року апостиль в Україні проставлятиметься протягом одного робочого дня у разі, якщо документи будуть подані безпосередньо фізичною особою, якої вони стосуються, або її родичами, за умови документального підтвердження родинних чи шлюбних відносин. Скорочення термінів легалізації стосується документів, що видаються органами юстиції, нотаріусами та судами, а також іноземних офіційних документів, виданих відповідними органами.

За словами міністра юстиції, дане скорочення термінів має зробити максимально швидкою процедуру легалізації документів як для громадян України, так і для іноземців чи осіб без громадянства.

«Щоб уявити обсяги такої роботи, а також кількість часу, яка буде «зекономлена» громадянами, що мають легалізувати якісь документи для використання закордоном, достатньо сказати, що протягом 2006 року Міністерством юстиції було проставлено апостиль на 47 215 документах», - зазначив міністр.

Раніше затверджена процедура, що передбачає 5-денний термін проставляння апостилю, застосовуватиметься лише у разі, якщо документи для легалізації подаватимуться третіми особами. Крім того, у разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки або штампа термін розгляду документів на проставляння апостилю може бути продовжено до 20 робочих днів.

*** 10 січня 2002 року Україна приєдналася до Конвенції 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Конвенція набула чинності для України 22 грудня 2003 року. Після цього єдиною формальною вимогою для легалізації офіційних документів у стосунках України з державами - учасницями цієї Конвенції є наявність апостилю.

На сьогодні до Конвенції приєдналося понад 90 держав.

Заперечення проти приєднання України до вказаної Конвенції були висловлені Німеччиною. У відносинах з цією країною продовжує застосовуватися процедура консульської легалізації документів. Міністерству юстиції України надано повноваження щодо проставлення апостиля на документах, які видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України.