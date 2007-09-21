Гриценко заспокоїв: призов буде

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО запевняє, що призов на строкову службу та звільнення тих, хто вже відслужив, пройдуть цієї осені згідно з планом.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “Україна молода” від 21 вересня 2007 року.

"Хочу заспокоїти людей: усе буде в порядку, буде плановий новий призов, так само, як не буде затримок зі звільненням цієї осені - усі хлопці до кінця листопада будуть вдома, а значна частина - ще раніше”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він повідомив, що осінній призов–2007 в цілому, проходить нормально, але виникли додаткові політичні фактори, яких раніше не було. Зокрема, в окремих областях, очікуючи обіцяного скасування призову, хлопці вже ховаються від військкоматів.

Міністр навів приклад: у Шостці, що на Сумщині, було надіслано призовникам 300 повісток, а до військкомату з’явилося лише 10 чоловік - це 3%.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що поки що лише іде дискусія про терміни скасування призову, але діє чинний закон про військову службу, і його треба виконувати.

“З іншого боку, починають хвилюватися солдати, які сьогодні служать в армії і мають звільнятися в жовтні–листопаді. До мене звертаються стурбовані батьки, питають: чи не продовжать строкову службу для їхніх дітей, коли ніким буде комплектувати армію? Бо вони знають, що Президент має право на півроку продовжити термін строкової служби за виняткових обставин”, - розповів А.ГРИЦЕНКО.

Міністр також повідомив, що загальна кількість юнаків, які призиваються на строкову службу, буде скорочуватися відповідно до збільшення числа контрактників.

“Нам не вдалося цього року збільшити їх число - через вкрай обмежене фінансування, низький рівень грошового забезпечення. Дивіться, до квітня місяця контрактник–початківець отримував 450 грн., хіба багато буде бажаючих? Нам вдалося вдвічі підвищити зарплату контрактнику, але у більшості областей вона ще не є конкурентною на ринку праці. Ось чому я наполягаю, щоб проект бюджету–2008 формував новий уряд і збільшив видатки на армію”, - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.