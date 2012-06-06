За фактом отруєння журналістів порушили кримінальну справу

Як повідомили сьогодні УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, за результатами перевірки 5 червня за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України.

Слідство у справі проводить Київський райвідділ Донецького міськуправління міліції. Хід розслідування на контролі в прокуратурі Донецької області.

У прокуратурі нагадали, що ряд представників центральних і регіональних засобів масової інформації в період з 22 по 23 травня відчули різке нездужання, що мало ознаки гострого харчового отруєння, після фуршету, проведеного в день відкриття нового залізничного комплексу в Донецьку.

За цим фактом Донецько-Ясинуватською транспортною прокуратурою було проведено перевірку із залученням фахівців обласної санітарно-епідеміологічної станції, працівників органів міліції.

Перевіркою було встановлено, що мав місце факт харчового отруєння 19 працівників ЗМІ. В цілому з 19 осіб, які отруїлися, 9 були госпіталізовані до лікувальних закладів, 10 - перебували на амбулаторному лікуванні за місцем проживання.

Крім того, під час перевірки було встановлено порушення вимог санітарних норм. За фактами цих порушень працівників підприємства притягнуто до адміністративної і дисциплінарної відповідальності.