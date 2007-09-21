У Києві жінка кинулась під поїзд метро: їй відрізало руку

Сьогодні у Києві на 9 хвилин – з 12.02 до 12.11 - призупинявся рух потягів на Куренівсько-Червоноармійскій лінії метрополітену.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КП “Київський метрополітен”, за даними двох свідків жінка, 1959 року народження сама кинулась під поїзд метро на станції “Поштова площа” (у напрямку станції “Майдан Незалежності”). Коли машиністу вдалося зупинити потяг, жінка вже була між 1 та 2-м вагонами. Їй відрізало кисть лівої руки.

За інформацією метрополітену, о 12.35 за викликом прибула швидка допомога. Жінка була госпіталізована.

Як встановлено, травмована – жителька села Новосілки Києво-Святошинського району Київської області.