Відкрився найбільший у світі магазин Playboy

У британській столиці на знаменитій торговельній вулиці Оксфорд-стріт у п`ятницю відкрився перший в Європі концептуальний магазин Playboy, передає кореспондент РІА Новости.

У найбільшому в світі магазині цієї марки, який займає три поверхи, і чоловіки, і жінки зможуть знайти верхній одяг, взуття, вечірнє вбрання, нижню білизну, парфуми й аксесуари. Тут немає жодної речі, на якій би не красувався знаменитий логотип Playboy у вигляді голівки кролика з краваткою-"метеликом".

"Чудово, що перший європейський бутік Playboy відкрився саме в Лондоні. Нарешті всі дізнаються, що таке справжній стиль Playboy", - сказала РІА Новости менеджер магазина Джоана.

Концепція та дизайн магазина повністю відображають дух Playboy, який свого часу придумав і досі підтримує на сторінках однойменного чоловічого журналу його засновник Х`ю Хефнер: поверхи сполучає гвинтові сходи, на задрапованих шторами стінах плазмові екрани, підлоги вкриті м`якими килимами, а дівчата-менеджери зовсім не схожі на сучасних моделей з "нульовим розміром".

"Я думаю, що магазин матиме великий успіх", - заявила представник Playboy Ліза Хедендорф.

Концептуальні бутвки Playboy вже відкриті в Лас-Вегасі, Токіо, Гонконгу, Бангкоку, Куала-Лумпур, Мельбурні й Окленді.