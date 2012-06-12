Нацбанк вимагає виділити експертів з ризику в окремі підрозділи

Про це йдеться в проекті постанови Нацбанку, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН. Документом вносяться зміни в Методичні рекомендації щодо організації і функціонування систем ризик-менеджменту в банках України.

«Банківська група повинна мати підрозділ з ризик-менеджменту банківської групи, який створюється відповідальною особою банківської групи», - йдеться в проекті постанови.

Вказаний підрозділ має бути незалежним від бізнес-напрямків банківської групи. На нього покладаються такі завдання, як виявлення, моніторинг і контроль за рівнем існуючих ризиків, вдосконалення системи управління ризиками, надання рекомендацій з дотримання певного рівня ризику.

Підрозділ з ризик-менеджменту банківської групи має бути адекватно забезпечений персоналом відповідної кваліфікації, враховуючи основні типи ризиків і види діяльності банківської групи.

Проектом передбачається, що відповідальна особа банківської групи має забезпечити диверсифікацію джерел залучення коштів, а також не допускати концентрації джерел залучення коштів від обмеженої кількості контрагентів.

Концентрацію фінансування по одному контрагенту більше 1% від загальної суми зобов'язань банківської групи пропонується вважати істотною.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2011 року був прийнятий Закон України N 3394-VI "Про внесення змін до деяких Законів України щодо нагляду на консолідованій основі".

Нацбанк своєю ухвалою №134 від 9 квітня 2012 року наділив себе повноваженнями ідентифікувати і визначати банківську групу.

Крім того, Нацбанк розробив проект Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп.

Проектом НБУ пропонує встановити порядок розрахунку консолідованого регулятивного капіталу банківської групи, а також вимоги щодо достатності регулятивного капіталу банківської групи та її підгруп.

Регулятор також пропонує встановити обов'язкові економічні нормативи для банківських груп, здебільшого аналогічні тим, які мають виконувати українські банки. Серед них: норматив адекватності капіталу банківської групи, співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів і зобов'язань, нормативи ліквідності, кредитного ризику тощо.