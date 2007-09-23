Севастополь отримав лише 40 із запланованих на цей рік 70 млн.грн

Севастополь на сьогодні отримав із держбюджету 40 із запланованих на цей рік 70 млн.грн. по 10-річній програмі сталого соціально-економічного розвитку міста, ухваленій наприкінці липня 2006 року Кабінетом міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН в «прямому ефірі» ТРК «Бриз». За його словами, щомісяця із державного бюджету від запланованої суми надходить 6-7 млн.грн., і він переконаний, що інші 30 млн.грн. до кінця року також надійдуть вчасно.

Як зауважив голова виконавчої влади Севастополя, отримані кошти пішли на ремонт шкіл, лікарень, установ культури, на газифікацію та ремонт доріг.

За словами С.КУНІЦИНА, «ціна програми—6,8 млрд.грн., з яких 1,2 млрд.грн.—з державного бюджету, десь 1,9 млрд.грн.—із місцевого бюджету, і 3,5 млрд.грн.—це інвестиції».

С.КУНІЦИН також повідомив, на наступного тижня виконавча влада міста разом з розробниками «презентує інноваційну програму розвитку Севастополя.