Брітні Спірс загрожує півроку тюрми

Співачці Брітні Спірс у п`ятницю пред`явлені звинувачення в управлінні автомобілем з простроченими правами і залишенні місця ДТП, повідомляє AP.

Йдеться про інцидент, що трапився в Лос-Анджелесі в серпні 2007 року, коли співачка, яка перебувала за кермом "Мерседеса", виїжджаючи з парковки, пошкодила одну з машин. З місця події Спірс зникла, пояснивши свій вчинок тим, що її переслідували фотографи-папарацці. Пізніше з`ясувалося, що водійські права Спірс були прострочені.

Якщо суд повністю визнає провину поп-зірки, то їй загрожує штраф у розмірі двох тисяч доларів і тюремне ув’язнення строком до 6 місяців. Наступний розгляд у справі Спірс суд призначив на 10 жовтня 2007 року. Це засідання буде попереднім і бути присутньою на ньому співачка не зобов`язана, уточнює AP.

Лента.ру